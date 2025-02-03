Туризм в Абхазии может стать удобнее уже этим летом: там ждут большой поток путешественников благодаря одному решению

В Абхазии ждут туристический бум! После визита Сергея Кириенко вновь заговорили о развитии туризма в республике. Главная новость – аэропорт Сухуми может возобновить регулярные рейсы из России уже в мае. Сейчас попасть в Абхазию можно только по земле – воздушная гавань закрыта с 1993 года.

Еще одно важное изменение – модернизация пункта пропуска Псоу. Сейчас он перегружен: рассчитан на 28 тысяч человек в сутки, а поток в разы больше. В планах – увеличить пропускную способность до 80 тысяч человек и 14 тысяч автомобилей. На это выделено 10 миллиардов рублей.

Уже к лету появятся дополнительные туалеты, скамейки, питьевые фонтаны и понятная навигация. Все эти меры, по словам Кириенко, должны привлечь больше туристов. Сейчас же наблюдается спад: посещаемость Новоафонской пещеры в январе снизилась на 23%, а поток туристов к озеру Рица упал вдвое.

Но власти уверены – в 2025 году Абхазия может установить рекорд по турпотоку. Почти 98% отдыхающих – россияне.