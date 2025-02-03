Канье Уэста и Бьянку Цензори выгнали с церемонии Грэмми-2025: что случилось?

Американский рэпер Канье Уэст и его супруга, модель Бьянка Цензори, были вынуждены покинуть церемонию вручения ежегодной музыкальной премии "Грэмми-2025" по требованию полиции. Об этом пишет зарубежное издание Deadline.

Исполнитель вышел на красную дорожку в элегантном образе total black: чёрный свитер, брюки, кроссовки и солнечные очки. Бьянка Цензори, известная своими эпатажными выходами, вновь удивила публику.

Когда она вышла к фотографам в длинной чёрной шубе, то сбросила её и осталась в прозрачном платье. Как сообщают источники, именно этот инцидент вызвал недовольство организаторов, которые решили выпроводить знаменитостей с мероприятия.

Однако позже появилась информация, что Канье Уэста и Бьянку Цензори вообще не приглашали на церемонию. Предполагается, что такое решение было принято из-за резких высказываний музыканта об организаторах "Грэмми" в прошлые годы.

По сообщениям некоторых зарубежных таблоидов, американский рэпер и его супруга покинули премию самостоятельно. С их стороны не было предоставлено никаких комментариев по поводу этого скандала.