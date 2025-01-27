Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Хинштейн отчитал чиновника за озвученный ущерб от действий ВСУ: мы не освободили нашу территорию

Правда ТВ

Обсудить
Новости Все >
Медведчук высказался об Украине: мир может принести только Россия
Дженнифер Энистон встречается с Бараком Обамой: правда или слухи?
Лазарев рассказал о плохом самочувствии на отдыхе в Боливии: показатели кислорода упали до опасного уровня
Более 40 выплат и пособий проиндексированы в России с 1 февраля: кого коснётся повышение?
Банановый трюк: кассы самообслуживания оказались под угрозой исчезновения
Новые правила оплаты отопления с 1 марта 2025 года: что нужно знать?
Нажмите эту кнопку после снятия наличных в банкомате: ключевая ошибка пользователей
"Трамп — последний президент": что сказал пророк-математик Сидик Афган о США?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.