Хинштейн отчитал чиновника за озвученный ущерб от действий ВСУ: мы не освободили нашу территорию

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вынес взыскание Алексею Карнаушко, исполняющему обязанности министра по восстановлению приграничья. Это произошло на заседании областного правительства, трансляция которого велась во "ВКонтакте". Причиной стали заявления Карнаушко о предполагаемом ущербе области от вторжения ВСУ, который он оценил в 750 миллиардов рублей. Губернатор подчеркнул, что подобные оценки преждевременны и лишены точной основы, так как боевые действия продолжаются, и состояние многих объектов неизвестно.