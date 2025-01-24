Очистка фар с помощью WD-40 — быстро, но ненадолго. Почему это не решение проблемы?

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Использование WD-40 для очистки помутневших фар может дать быстрый эффект, но это временное решение. Масляная основа средства заполняет микротрещины и удаляет следы окисления, делая фары прозрачнее. Однако WD-40 не устраняет причину проблемы — разрушение пластика из-за воздействия ультрафиолета.

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