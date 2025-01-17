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Вы можете потеряете пенсию, если уедете из России: как сохранить выплаты?

0:22
Правда ТВ
Вы можете потеряете пенсию, если уедете из России: как сохранить выплаты?

Россияне могут потерять пенсию при переезде за границу, если заранее не уведомят об этом Социальный фонд. Об этом напомнила сенатор Ольга Епифанова. Она уточнила, что предупредить ведомство нужно минимум за месяц до отъезда. Сделать это можно лично, через доверенное лицо или подав заявление в отделение Соцфонда.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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