Эмоциональный интеллект начинается в семье: эти простые советы для родителей — ключ к успешному будущему ребёнка

В современном стремительном мире эмоциональный интеллект (EQ) так же важен для детей, как и успех в учёбе. Он помогает им развивать устойчивость, эмпатию и уверенность, чтобы справляться с жизненными трудностями и строить значимые отношения. После изучения более 200 родительско-детских отношений и применения этих стратегий на практике с собственным ребёнком, сертифицированный тренер по осознанному родительству, мать и создатель BOUND — первого и единственного журнала о связях родителей и детей, призванного развивать эмоциональный интеллект и чувство собственного достоинства у детей, Рим Рауда выделила семь привычек, которые отличают родителей, воспитывающих эмоционально развитых детей.