Минобороны раскрыло возможности РЗСО Ураган

Министерство обороны России раскрыло возможности реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган", подчеркивая её высокую эффективность в контрбатарейной борьбе.

Во время боевого дежурства в зоне специальной военной операции расчет "Урагана" группировки войск "Восток" успешно уничтожил ствольные артиллерийские установки и живую силу противника на расстоянии более 30 километров, используя для этого дронов для обнаружения целей.

РСЗО "Ураган" отличается высокой дальностью и большой площадью поражения, что позволяет эффективно атаковать артиллерийские позиции врага и нарушать пути снабжения.

Установка располагает 16 направляющими с реактивными снарядами калибра 220 мм, а её максимальная дальность стрельбы достигает 35 километров. Стандартный фугасный снаряд имеет боевую часть массой 100 килограммов.