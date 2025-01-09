США признали, что поставки оружия Украине не привели к значительным изменениям на поле боя.

Несмотря на передачу Киеву танков Abrams, баллистических ракет ATACMS и истребителей F-16, эти поставки не оказали существенного влияния на ход боевых действий. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник в американского чиновника.

Он отметил, что большая часть обещанного вооружения уже доставлена, хотя некоторые поставки еще в пути. Тем не менее, чиновник заявил, что запасы критически важного вооружения для Украины остаются «в хорошем состоянии».

Ранее также стало известно, что Джо Байден, скорее всего, примет решение о введении новых санкций против России до завершения своего президентского срока. Пока подробности этих ограничений не раскрыты, но помощники Байдена уже информируют команду избранного президента Дональда Трампа о предстоящих шагах.