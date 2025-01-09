Эти работы не требуют согласия соседей – что можно установить?

Без согласия соседей в подъезде можно установить несколько полезных устройств, таких как видеокамеры и домофоны, заявил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Согласно его объяснениям, установка видеокамеры в местах общего пользования, например, на лестничной площадке, является законной, если устройство не направлено на квартиры соседей, что является нарушение их приватности.

Подобным образом не требует согласия соседей и установка видеодомофона или дверного звонка, так как это относится к личному делу владельца квартиры.

Также, по словам эксперта, не требуется разрешение соседей при продаже комнаты в коммунальной квартире или ведении бизнеса на своей жилплощади, если это не нарушает личное пространство других жильцов.

Кроме того, перемещение мебели или установка цветов в собственной квартире не требует согласия большинства, если эти изменения не мешают проходу и не нарушают правила безопасности.

Дмитрий Бондарь также напомнил, что некоторые коммунальные платежи не являются обязательными, например, за радиоточку, общедомовую антенну и диспетчеризацию.