Армения сделала первый шаг на пути к вступлению в ЕС

Армения сделала первый шаг на пути к возможному вступлению в Европейский Союз. Кабинет министров республики поддержал инициативу о начале процесса присоединения, одобрив проект закона «О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу».

Решение было озвучено в постановлении, представленном министром иностранных дел Араратом Мирзояном.

Документ будет передан в аппарат Национального собрания Армении для дальнейшего рассмотрения.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что действия Баку направлены на провокацию Еревана, что, по его мнению, может стать предлогом для новой эскалации в регионе.