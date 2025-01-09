В Курской области начались ожесточённые бои за контроль над судженским укрепрайоном. Российская армия приступила к штурму ключевых позиций украинских войск в микрорайоне Замостье, где сосредоточены основные оборонительные сооружения противника.

Согласно информации Telegram-канала Mash, успешный выбивание сил ВСУ из этого района будет означать почти полное освобождение города, что аналогично ситуации с Мариуполем.

Кроме того, российские войска начали наступление на соседнее село Гуево и активно атакуют позиции в Бондаревке.

В ходе последних боевых действий российское Министерство обороны сообщило, что за сутки Украина понесла более 290 потерь среди военнослужащих на территории Курской области.

С начала конфликта украинская армия потеряла более 50 тысяч человек, а также значительное количество техники, включая 294 танка, 217 боевых машин пехоты, 1,5 тысячи бронированных машин и 347 артиллерийских орудий.