Власти подтвердили угрозу БПЛА во время посадки Embraer 190 в Грозном

Власти подтвердили, что в аэропорту Грозного во время посадки самолета Embraer 190 был введен план "Ковер", сообщает глава Росавиации Дмитрий Ядров.

В его словах, приведенных представителем ведомства Артемом Кореняко в Telegram-канале, говорится, что сложные условия, включая атаку украинских беспилотников, стали причиной применения этого плана.

Кроме того, Ядров отметил, что в момент аварии в аэропорту наблюдался плотный туман, что также осложнило посадку. Командир самолета попытался посадить судно дважды, но его усилия не увенчались успехом.

Российские власти оперативно сообщили Казахстану и Азербайджану о готовности к сотрудничеству в расследовании авиакатастрофы.

Напомним, самолет авиакомпании AZAL, следовавший рейсом из Баку в Грозный, упал в казахстанском городе Актау. На борту находились 67 человек, среди которых 16 граждан России.