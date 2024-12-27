ВСУ ночью дважды пытались атаковать спиртзавод в Тульской области

В ночь на 27 декабря Вооруженные силы Украины предприняли две попытки атаки на спиртзавод "Абсолют" в Тульской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, оба украинских дрона модели PD-2 были уничтожены на подлете к заводу. Первый беспилотник был сбит около трех часов ночи, второй — спустя 20 минут. Оба дрона двигались на предельно низкой высоте с интервалом в десять километров.

Известно, что в результате атаки пострадавших нет, и на спиртзаводе не ведется производство военной продукции.

Напомним, что ранее, 28 октября, аналогичная атака беспилотников ВСУ привела к пожару на территории спиртзавода в поселке Анна Воронежской области. По данным местных властей, атаки были направлены на предприятия в Аннинском и Новохоперском районах.