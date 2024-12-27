Хинштейн появился на встрече с жителями Курской области в форме с погонами

Временно исполняющий обязанности главы Курской области, Александр Хинштейн, вызвал внимание, появившись на встрече с жителями региона в офисной форме с погонами. Видео с этим моментом было опубликовано в его Telegram-канале.

На кадрах видно, что Хинштейн одет в офисный китель оливкового цвета, напоминающий форму Вооруженных сил России, с погонами, но без знаков отличия. На груди у него нашивки с фамилией, инициалами и должностью.

Хинштейн, который является выпускником Московского университета МВД России по специальности "правоведение", имеет звание младшего лейтенанта внутренней службы. Однако цвет формы внутренней службы МВД отличается от того, что был на чиновнике.

Кроме того, его китель напоминает верхнюю часть офисной формы государственного советника.

Напомним, что 5 декабря президент России Владимир Путин предложил Хинштейну временно возглавить Курскую область после отставки экс-губернатора региона, Алексея Смирнова. Тот заявил, что ушел с поста по переводу на другую должность.