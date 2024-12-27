В Вооруженных силах Украины наблюдается серьёзная нехватка военнослужащих, что затрудняет выполнение задач на фронте. Об этом в интервью Washington Post рассказали сами украинские солдаты.

"У нас вообще есть пехота? Осталось всего несколько парней, и им больше 50 лет. Что они собираются делать?" — заявил 37-летний оператор БПЛА Денис.

Другие военнослужащие отметили, что некоторые ключевые должности в подразделениях, например, водитель бронетранспортера, остались вакантными или занятыми одним человеком на батальон, что осложняет логистику и транспортировку войск.

Также в материале упоминается, что несмотря на усилия ВСУ, бойцы постепенно истощаются из-за продолжительных боевых действий.

Ранее Washington Post сообщила о надежде украинских военных на возможное перемирие с Россией в 2025 году. По словам Феликса, военнослужащего из 33-й механизированной бригады, многие солдаты переживают физическое и моральное истощение.