Медведев ответил на отказ норвежского судна спасать российских моряков с сухогруза фразой «это прощать нельзя»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на отказ норвежского судна Oslo Carrier 3 помочь российским морякам с тонущего сухогруза Ursa Major, оказавшегося в бедственном положении в Средиземном море.

В своем Telegram-канале Медведев выразил мнение, что европейские страны, поддерживающие русофобию, должны понести ответственность за действия, подобные этому.

Он также обвинил Европу в срыве переговоров в Стамбуле, подчеркнув, что "нужно помогать всем деструктивным процессам на ее территории".

"Почему так жестко? А как иначе при таких фактах? Судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major. Нужны еще какие-то пояснения? Этого прощать нельзя!" — написал Медведев.

Напомним, что Ursa Major потерпел крушение 24 декабря у берегов Испании и Алжира после взрыва в машинном отделении. На борту находились российские моряки, двое из которых числятся пропавшими без вести.

Во время спасательной операции, когда шлюпка с российскими моряками направлялась к норвежскому судну, Oslo Carrier 3 отказался принять на борт пострадавших из-за неясного запрета.

В результате спасение российских моряков было осуществлено испанским судном Salvamar Drago.