Российский миллиардер заявил о готовности выплатить 15 миллионов рублей за сбитый F-16

Генеральный директор компании "Форэс" Сергей Шмотьев заявил о готовности выплатить премию в размере 15 миллионов рублей за уничтожение американского истребителя F-16 в рамках специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

Шмотьев отметил, что выплата премии — это вклад его компании в поддержку российских военнослужащих, которые ежедневно рискуют жизнью ради безопасности страны. Он также подчеркнул, что "Форэс" продолжит оказывать всестороннюю помощь российским бойцам.

Первоначально о премии за уничтожение истребителя Шмотьев объявил на Петербургском международном экономическом форуме. Бизнесмен напомнил о ранее предложенных вознаграждениях за уничтожение танков западного производства.

Компания "Форэс" активно поддерживает российскую армию. Общий объем помощи, включая поставки техники, гуманитарные грузы и финансирование учебных частей, уже превысил 230 миллионов рублей.

Напомним, что в конце октября российские военнослужащие получили премии за уничтожение американских танков Abrams. Бойцы, истребившие несколько танков на донецком направлении, получили по 500 тысяч рублей. При этом за первый уничтоженный Abrams "Форэс" выплатила более крупную премию — 5 миллионов рублей.