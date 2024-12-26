Байден выступил с дерзким заявлением в адрес России. Его возмутил удар по Украине 25 декабря

Президент США Джо Байден осудил массированный удар Вооружённых сил России по объектам на территории Украины, произошедший 25 декабря. Его заявление было опубликовано изданием The Hill.

"Целью этой возмутительной атаки было лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству в зимний период и поставить под угрозу безопасность энергосистемы", — говорится в сообщении Байдена.

Напомним, 25 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ и местные власти сообщили о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепре, Кривом Роге, Кременчуге и Ивано-Франковской области.

По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, ударам подверглись Зеленодольская ТЭЦ в Днепропетровской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской и Славянская ТЭС в Краматорском районе на подконтрольной Украине территории Донецкой области.

Минобороны России подтвердило, что удары были направлены на критически важные энергетические объекты Украины, обслуживающие нужды Вооружённых сил Украины.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил идею обмена пленными между Россией и Украиной, а также рождественского прекращения огня.

По дипломатическим каналам предложение было передано Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

Президент России отметил, что готов обсудить эту инициативу, если Киев выразит согласие. Однако Зеленский отверг возможность перемирия.