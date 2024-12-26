Крушение самолета Embraer в Казахстане назвали вторым малайзийским "Боингом"

Крушение пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" в Казахстане вызвало сравнения с трагедией малайзийского Boeing 777-200ER, произошедшей в Донецкой области в 2014 году.

Депутат Госдумы Михаил Делягин в своем Telegram-канале обратил внимание на внешние повреждения фюзеляжа самолета, предположив, что они напоминают следы от осколков.

"А вот, похоже, и второй малайзийский боинг", — написал Делягин, опубликовав снимки повреждений.

Напомним, самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря в аэропорту казахстанского Актау. По данным МЧС Казахстана, на борту находились 69 человек, включая 5-ых членов экипажа.

Выжить удалось 29 пассажирам, состояние которых оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Одной из версий крушения называют столкновение с птицами, сообщило "Sputnik Казахстан". Однако стало известно, что перед падением на борту судна взорвался газовый баллон, что также могло послужить причиной. Экипаж перед аварией запрашивал экстренную посадку.