Из-за обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области повреждены 15 автомобилей

В граничном Грайворонском округе Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины повреждено 15 легковых автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В городе Грайворон повреждены 15 легковых автомобилей, в 8 квартирах МКД и в одном частном доме выбиты окна. Кроме того, посечен фасад и повреждено остекление одного коммерческого объекта", — сообщил губернатор.

По словам Гладкова, в результате удара также произошло аварийное отключение электроэнергии в 7 населенных пунктах. К восстановительным работам сотрудники аварийных служб приступят после согласования с Минобороны.

Средства ПВО над регионом ночью 26 декабря сбили один беспилотник. Под удар также попали Воронежская и Волгоградская области.