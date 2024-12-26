В российском городе Ленина одели в костюм Деда Мороза, но из-за критики раздели

В городе Ирбит Свердловской области власти были вынуждены снять новогодние костюмы с памятников Владимиру Ленину и императрице Екатерине II после волны критики. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее статуи революционера и императрицы украсили в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, чтобы создать предновогоднее настроение. Однако эта идея вызвала негативную реакцию местных жителей, которая выразилась в активной критике в социальных сетях.

Горожане сочли такое оформление памятников неподобающим и выразили недовольство действиями администрации.

После бурного обсуждения в администрации города заявили, что не намеревались оскорбить чувства жителей, а лишь стремились внести праздничную атмосферу.

Тем не менее, учитывая негативную реакцию, было решено снять наряды с памятников раньше запланированного срока. Изначально их предполагалось "раздеть" после окончания праздников.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отказался поддерживать идею установки памятника Иосифу Сталину, предложенную местными коммунистами. Он призвал муниципалитет и жителей обсудить эту инициативу прежде, чем принимать окончательное решение.