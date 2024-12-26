ФСБ сорвала попытку четырёх россиян убить высокопоставленных военных Минобороны

Сотрудники ФСБ сорвали серию покушений, готовившихся спецслужбами Украины против высокопоставленных представителей Министерства обороны.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, предотвращены несколько терактов, направленных на убийство ключевых военных чиновников.

Согласно данным ФСБ, одной из целей покушения стал руководитель Минобороны. Его планировали подорвать в автомобиле, использовав бомбу, замаскированную под пауэрбанк.

Агент Украины прибыл в Москву через Молдавию и Грузию, скрываясь под видом депортированного лица. Однако его удалось задержать до осуществления задуманного. Сообщается, что задержанный россиянин был завербован украинскими спецслужбами.

Еще одной целью покушения стал другой военный высокого ранга. Для его ликвидации злоумышленники подготовили самодельное взрывное устройство, замаскированное под папку с документами.

Двое россиян должны были передать бомбу жертве, но их планы были раскрыты и пресечены силовиками.

Кроме того, сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, который вел наблюдение за квартирами и деятельностью высокопоставленных военных и членов их семей. Он передавал собранные данные, включая фото и видео, своим кураторам из Украины.

Все четверо задержанных сейчас находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее, 25 декабря, стало известно о предотвращении еще одного теракта в Московской области. Целью нападения был один из руководителей предприятия оборонно-промышленного комплекса, работающего в интересах Минобороны.