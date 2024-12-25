Спецпосланник Трампа по Украине заявил о нежелании избранного президента повторить Минские соглашения

Избранный президент США Дональд Трамп намерен избежать провала, аналогичного Минским соглашениям, в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил спецпосланник по Украине Кит Келлог в эфире Fox Business.

По его словам, республиканец планирует разрешить ситуацию в относительно недалеком будущем.

"Президент понимает важность отношений со своими союзниками, а также с Владимиром Путиным. Он — тот, кто может довести это до конца", — отметил Келлог.

Ранее спецпосланник подчеркнул, что Трамп нацелен на достижение устойчивого и справедливого мира между Москвой и Киевом, однако отказался раскрывать детали будущего плана. По словам Келлога, идеи президента будут представлены в нужный момент.

Трамп уже заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным, выразив уверенность в том, что личный диалог с российским лидером станет ключом к прекращению конфликта. Республиканец убежден, что способен добиться мира на Украине, чего не удалось его предшественнику Джо Байдену.