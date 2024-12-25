Украинский конфликт завершится передачей России русскоязычных территорий и отказом Украины от вступления в НАТО, считает депутат Европарламента от Болгарии Петар Волгин. В интервью изданию "Известия" политик выразил мнение, что логичное разрешение кризиса возможно только на этих условиях.

"Самое логичное завершение конфликта будет, если территории, где живет русскоязычное население, отойдут к России, а Украина не станет вступать в НАТО в течение долгого периода времени ТО", — заявил Волгин.

Депутат подчеркнул, что победа Украины невозможна, а конфликт завершится за столом переговоров, несмотря на антироссийскую риторику западных стран.

Ранее, в июне президент России Владимир Путин выдвинул инициативы по прекращению огня, при условии что Украина откажется от планов вступления в НАТО. Однако переговоры, ранее проводившиеся в Белоруссии и Турции, зашли в тупик.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, договоренности практически достигли финальной стадии и включали серьезные гарантии безопасности Украины, аналогичные пятой статье устава НАТО.

Однако Киев отказался их подписывать, а позже президент Владимир Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой.