Российская пенсионерка закрыла собой внука от обстрела ВСУ, но сама погибла

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал историю героической самоотверженности, произошедшей во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины 30 декабря прошлого года.

Пенсионерка из Белгорода закрыла своим телом внука, спасая его от гибели, но сама погибла.

"Прикрыв своим телом внука, спасла его, но отдала свою жизнь. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб в той страшной трагедии", — написал Гладков в своем Telegram-канале.

После этой трагедии отец ребенка, Михаил, который работал тренером по футболу, решил вступить в добровольческий отряд "Барс-Белгород". Губернатор отметил действия этой семьи как пример подлинного подвига и ответственности перед семьей и страной.

Нападение на Белгород 30 декабря стало одним из самых тяжелых за время конфликта. По данным Министерства обороны России, Вооруженные силы Украины применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешские реактивные системы залпового огня Vampire.

Несмотря на перехват большей части снарядов средствами ПВО, несколько боеприпасов достигли города, что привело к трагическим последствиям.

Жертвами атаки стали 25 человек, включая пятерых детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о покушении на убийство, убийстве и умышленном уничтожении имущества.