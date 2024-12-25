ВС России нанесли две серии ударов по Украине — целью стали объекты энергетики

Российские Вооруженные силы нанесли серию массированных ударов по территории Украины, направленных на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщают местные СМИ и официальные лица.

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, утром, в 6:43, на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Украинские мониторинговые службы и Воздушные силы фиксируют запуск российских ракет с бортов стратегической авиации, а также применение крылатых ракет "Калибр" и баллистических средств.

В результате атак на Харьков, по официальным данным, зафиксировано семь попаданий, однако местные издания сообщают о десяти взрывах. Также удары зафиксированы в Киеве, Кременчуге, Днепропетровске, Кривом Роге и Ивано-Франковской области.

На фоне атак энергетическая компания "Укрэнерго" объявила о вынужденных отключениях электроэнергии. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко подтвердил, что цель ударов — энергоинфраструктура страны.

По его словам, предпринимаются меры для ограничения потребления электроэнергии, чтобы минимизировать последствия.