Макрон хочет отправить на Украину тысячи военных ЕС. Но при одном условии

Европейские страны рассматривают возможность отправки военных на Украину, но это станет возможным лишь при условии стабилизации линии фронта. Об этом сообщает Foreign Policy.

"Пока Украина не стабилизировала линию фронта, любые дискуссии об отправке европейских войск носят сугубо теоретический характер", — говорится в статье.

Франция и Великобритания возобновили обсуждения о создании западной коалиции для отправки военных на Украину. Согласно Le Monde, Париж и Лондон могут возглавить эту инициативу.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял о возможности направления войск, а также о создании международной коалиции для подготовки украинских военнослужащих.

Однако союзники по НАТО встретили эту инициативу без энтузиазма, что привело к ее замедлению.

Кремль неоднократно критиковал поставки оружия и любое военное вмешательство Запада, считая их угрозой для урегулирования конфликта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что поставки вооружений и подготовка украинских солдат странами НАТО делают их прямыми участниками конфликта.

В России предупреждают, что любое вооружение, направляемое Украине, становится законной целью.