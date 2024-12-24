Турция и Сирия могут провести совместную операцию против курдов

Анкара и новые власти Дамаска рассматривают возможность проведения совместной военной операции против курдских сил, контролирующих северо-восточные территории Сирии.

Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet, ссылаясь на инсайдерскую информацию.

В публикации отмечается, что руководство Сирии демонстрирует приверженность сохранению территориального единства страны и ликвидации вооружённых групп, неподконтрольных Дамаску.

Однако возможная операция вызывает вопросы о реакции США, которые традиционно поддерживают курдские формирования.

Ситуация усложняется позициями американской администрации: хотя ранее Дональд Трамп выражал намерение сократить военное присутствие в Сирии, это может создать вакуум безопасности и усилить риски террористической активности.

The Washington Post ранее отмечала, что Трамп столкнулся с дилеммой, стремясь вывести войска, но не имея чёткого плана по стабилизации региона. Окружение американского лидера пока не выработало единой позиции по сирийскому вопросу.