В России придумали новый способ борьбы с мошенниками: звонки через мессенджеры хотят ограничить

Минцифры и Роскомнадзор рассматривают возможность введения ограничений на голосовые звонки через мессенджеры из-за растущей активности мошенников.

По данным операторов связи, около 40% голосовых звонков через мессенджеры совершаются злоумышленниками, причем 70% из них — из-за рубежа, сообщает Коммерсантъ.

Ведомства обсуждают два варианта борьбы с этим явлением: блокировку голосового трафика из-за границы или полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах.

Ранее россиян предупреждали о новых схемах мошенничества, в том числе о кражах аккаунтов в WhatsApp и Telegram, когда злоумышленники рассылали фишинговые ссылки, маскирующиеся под сайты с обещаниями призов или денег.