Пожар после падения БПЛА в Ростовской области попал на видео

В Ростовской области возник пожар в лесополосе после падения обломков беспилотников Вооруженных сил Украины. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал Mash.

На видео видно огненное зарево на горизонте, однако звуков взрывов не зафиксировано. По данным Минобороны РФ, за вечер 23 и ночь 24 декабря в регионе было сбито 12 беспилотников, еще два перехвачены над Азовским морем.

Очевидцы также сообщали о взрывах в районе военного аэродрома Миллерово. Однако официальных комментариев от властей по этому поводу пока не поступало.