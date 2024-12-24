Российские пациенты пожаловались на аналог лекарства от редкого заболевания

Российские пациенты с редким генетическим заболеванием муковисцидоз выразили недовольство качеством аналога оригинального препарата и обратились в Генпрокуратуру с коллективной жалобой. Как сообщает РБК, более тысячи человек подписали обращение, в котором ставится под сомнение эффективность и безопасность лекарства «Трилекса».

Пациенты требуют проверки документации, предоставленной производителем при регистрации препарата, а также законности госконтрактов на его закупку вместо оригинального лекарства «Трикафты».

Кроме того, жалобы направлены в Следственный комитет и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

Муковисцидоз — наследственное заболевание, которое вызывает тяжёлые нарушения дыхательной функции. В России с этим диагнозом живут несколько тысяч человек, а средняя продолжительность жизни пациентов составляет 25–29 лет.