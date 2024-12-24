Россиян предупредили о магнитной буре

На этой неделе Землю накроет магнитная буря, о чём предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

По словам синоптика, период низкой солнечной активности, который длился около двух недель, завершился. Утром 23 декабря на Солнце была зафиксирована вспышка среднего класса, близкая по интенсивности к высшему классу X.

Это явление предвещает магнитную бурю слабой или средней силы, с колебаниями магнитосферы класса G1-G2.

Возмущения начнут ощущаться в среду, 25 декабря, после 15:00 по московскому времени, и будут продолжаться 8–10 часов. Леус также отметил, что в северных широтах в этот период может наблюдаться полярное сияние.

Магнитные бури могут повлиять на самочувствие метеочувствительных людей. Эксперты рекомендуют в эти дни избегать чрезмерных физических нагрузок и быть внимательными к своему состоянию.