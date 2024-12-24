ЦБ объяснил опасность снижения ключевой ставки

Банк России считает снижение ключевой ставки в текущей экономической ситуации опасным шагом, который может усилить инфляцию. В своём письме, адресованном депутату Госдумы Денису Парфенову (КПРФ), ЦБ объяснил, что дешёвые кредиты в условиях дефицита рабочей силы и других ресурсов приведут к росту издержек, включая зарплаты, вместо увеличения производства.

"Снизить ключевую ставку для дополнительного стимулирования спроса сейчас, когда спрос уже превышает возможности предложения, опасно", — подчеркнул регулятор.

ЦБ отметил, что даже если средства по низким ставкам будут направлены на инвестиции, они не решат проблему нехватки оборудования, транспорта и рабочей силы в краткосрочной перспективе. Это только усилит конкуренцию среди предприятий за ограниченные ресурсы, что в конечном итоге приведёт к росту цен.

Кроме того, регулятор объяснил, почему увеличение объёмов льготного кредитования тоже несёт риски. В условиях "перегрева" экономики такие меры могут потребовать ещё более значительного повышения ставки для возвращения инфляции к целевым уровням.

"Льготное кредитование должно быть строго ограничено и применяться только для самых приоритетных задач", — уточнили в ЦБ.

На последнем заседании совет директоров Банка России неожиданно оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя эксперты прогнозировали повышение до 23%. Регулятор смягчил прогноз по дальнейшим шагам, отметив, что будет оценивать необходимость повышения ставки на ближайших заседаниях.

ЦБ ожидает, что в 2025 году темпы роста ВВП замедлятся до 0,5-1,5%, что отражает сдержанную динамику спроса и сбалансированность экономики.