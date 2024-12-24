Духовное управление мусульман отозвало разрешение на многоженство. Этому поспособствовала Генпрокуратура

Совет улемов Духовного управления мусульман России решил отозвать фетву, разрешающую религиозное многоженство. Об этом сообщил председатель совета Шамиль Аляутдинов в своём Telegram-канале.

По словам Аляутдинова, такое решение было принято в ответ на обращение Генпрокуратуры и в связи с реакцией общественности. "На то Божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику", — отметил он.

Генпрокуратура ранее призвала ДУМ отменить разрешение на многоженство, напомнив, что Семейный кодекс РФ запрещает регистрацию браков, если один из супругов уже состоит в другом браке.

Фетва была издана ранее и называлась "Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России". В ней последователям ислама в стране фактически разрешалось практиковать многоженство в религиозной форме.