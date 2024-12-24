Из российской колонии сбежали трое осуждённых

Из исправительного центра при ИК-12 в Нижнем Тагиле Свердловской области сбежали трое заключённых. Инцидент произошёл вечером 23 декабря, об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно опубликованной информации, осуждённые, приговорённые к исправительным работам за кражи и уничтожение имущества, выбрались на свободу, сломав решётку на окне. Их отсутствие было обнаружено в десятом часу вечера.

Возраст беглецов варьируется от 29 до 37 лет. На данный момент их активно разыскивают более 20 сотрудников ФСИН и полиции.

Стоит отметить, что побеги из мест лишения свободы остаются редкими, но серьёзными преступлениями. Так, ранее суд Свердловской области приговорил мужчину к 1 году и 7 месяцам колонии строгого режима за попытку побега из колонии-поселения. Ему было предъявлено обвинение по статье 313 УК РФ ("Побег из места лишения свободы").