Российское судно потерпело крушение у берегов Испании. Два члена экипажа пропали без вести

У берегов Испании и Алжира произошло крушение российского торгового судна Ursa Major, следовавшего из Санкт-Петербурга во Владивосток. Причиной аварии, по информации испанской газеты El Diario Vasco, стал взрыв оборудования на борту.

Инцидент произошел в понедельник, 23 декабря, около 12:30. После взрыва судно накренилось, что создало угрозу для судоходства в районе аварии. В спасательной операции, которую координировал прибывший на место российский корабль, удалось спасти четырнадцать членов экипажа. Однако двое моряков числятся пропавшими без вести.

На данный момент спасённая команда временно размещена в Испании.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал крушения в Керченском проливе, упомянув опасность сильных ветров для мелководного Азовского моря. По его словам, возникающие при таких условиях волны способны нанести серьёзный урон даже крупным судам.