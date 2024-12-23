В России снизилась стоимость ОСАГО

Стоимость полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в России за год снизилась. Как сообщает «Известия» со ссылкой на данные маркетплейса «Сравни», средняя цена ОСАГО составила 6 593 рубля, что на 7% меньше, чем в 2023 году.

Средняя разница в стоимости полиса на одно транспортное средство в различных страховых компаниях составляет 3 314 рублей. Популярность полисов КАСКО резко выросла: их приобретают в 4,5 раза чаще, чем годом ранее. Средняя стоимость КАСКО составила 42 208 рублей, что на 16% выше показателя 2023 года.

В условиях санкционного давления логистические цепочки поставок автозапчастей в Россию были нарушены, что вызвало рост цен и дефицит компонентов.

В связи с этим в конце ноября правительство и Госдума рассмотрели предложение разрешить использование подержанных запчастей для ремонта автомобилей по ОСАГО.

Авторы инициативы считают, что такие меры помогут снизить затраты на ремонт и сократить сроки обслуживания в условиях ограниченного доступа к новым запчастям.