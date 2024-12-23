Этих собак лучше не содержать дома: опубликован список

Британский кинолог Уилл Атертон, известный своими советами по воспитанию собак, назвал породы, которых, по его мнению, лучше избегать для содержания дома. Об этом сообщает издание Surrey Live.

Топ-4 собак, которых не стоит заводить дома:

Кавказская овчарка. Эти собаки отличаются высоким интеллектом, силой и способностью защищать территорию даже от крупных хищников. Однако их чрезмерная территориальность и недоверие к чужакам делают их потенциально агрессивными, что может быть опасным для семьи и гостей. Сибирский хаски. Несмотря на их популярность, Атертон не является поклонником этой породы. По его словам, хаски больше похожи на кошек: они независимы и не всегда послушны. Для людей, ищущих в собаке верного компаньона, они могут быть разочарованием. Чихуахуа. Этих миниатюрных собак кинолог считает слишком хрупкими для дома. Их легко случайно травмировать, а их небольшие размеры увеличивают вероятность потеряться. Английский кокер-спаниель. Хотя эти собаки идеальны для охоты, дома они могут проявлять избыточную активность и неспособность "переключаться" между состояниями. Это делает их сложными для содержания в спокойной обстановке.

Атертон также ранее составил список пород, которые идеально подходят для жизни в семье. На первом месте оказались лабрадоры-ретриверы, благодаря их дружелюбному характеру, уму и отличным социальным качествам.

Выбор породы должен зависеть от образа жизни владельца, его ожиданий и готовности уделять время тренировкам и социализации.