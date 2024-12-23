YouTube оказался практически полностью заблокированным в России

Трафик видеохостинга YouTube в России за последний год сократился на 67,4%. По данным мониторингового сервиса Google, с начала 2024 года показатели трафика снизились с 43,194 единиц в январе до 14,097 единиц к 23 декабря.

Значительное снижение стало особенно заметно с 17 декабря, когда началось устойчивое падение трафика.

Сервис "Сбой.рф" зафиксировал резкий рост жалоб на недоступность YouTube. Пик пришелся на 19 декабря с 8,6 тысячи обращений, однако к 23 декабря количество жалоб стабилизировалось, составив около тысячи ежедневно.

По данным источника РБК, блокировка, которая ранее затрагивала только десктопные версии YouTube (около 30% трафика), усилилась и распространилась на мобильные устройства.

Это фактически привело к почти полной недоступности платформы на территории России.