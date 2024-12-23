На территории бывшего завода в Абакане произошёл взрыв

На территории бывшего Абаканского опытно-механического завода в Хакасии произошел взрыв, что привело к трагическим последствиям. О происшествии сообщил глава республики Валентин Коновалов в своем Telegram-канале.

«Сегодня на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода произошла трагедия. В результате взрыва, который случился из-за нарушения техники безопасности, пострадали и погибли люди», — отметил Коновалов.

На месте происшествия работают спасатели, сотрудники правоохранительных органов и заместитель главы Хакасии Юрий Курлаев. Обстоятельства инцидента уточняются.

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Коновалов также пообещал, что правительство окажет пострадавшим и их близким всю необходимую помощь.