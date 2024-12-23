Илона Маска назвали неофициальным премьер-министром США

Член палаты представителей США от Республиканской партии Тони Гонсалес назвал предпринимателя Илона Маска "неизбранным" премьер-министром страны, отмечая его растущее влияние в политической жизни США.

В эфире телеканала CBS News Гонсалес заявил, что, несмотря на отсутствие официальной государственной должности, Маск оказывает значительное воздействие на внутренние процессы.

"Это довольно любопытно. У нас есть президент, вице-президент, спикер. Такое ощущение, что Илон Маск — наш премьер-министр", — сказал он.

По мнению Гонсалеса, Маск, хотя и не избран, обладает важным голосом, который отражает мнение многих граждан.

Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" после того, как его вмешательство в обсуждение законопроекта о финансировании федерального правительства привело к угрозе шатдауна.

Кроме того, NBC сообщал, что присутствие Маска рядом с Дональдом Трампом вызывает раздражение среди его окружения, которое начинает воспринимать предпринимателя как сопрезидента.

СМИ также указывают, что Маск играет важную роль в формировании будущей администрации Трампа.