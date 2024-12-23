Российский депутат устроил дебош в самолёте и задержал рейс. Что стало причиной?

Депутат Сахалинской областной думы Александр Понажева сняли с авиарейса после того, как он устроил скандал на борту.

Ранее стало известно, что Понажева возмутило место, предоставленное ему в салоне. На опубликованном видео он заявляет, что может позволить себе перелеты бизнес-классом, но предпочитает летать "с народом". В конце ролика он добавляет: «Я не хочу лететь ни с кем».

После случившегося депутат записал видеообращение, в котором взял на себя ответственность за произошедшее. «Целиком и полностью признаю свою вину», — сказал Понажева, объяснив своё поведение усталостью.