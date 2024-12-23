Жена Асада подала на развод. Она хочет уехать в Лондон

Жена бывшего президента Сирии Башара Асада, Асма, подала на развод и выразила недовольство жизнью в Москве. Как сообщает The Jerusalem Post, она уже обратилась в российский суд с просьбой получить разрешение на выезд из столицы.

В настоящее время её заявление рассматривают российские власти.

Асма Асад, родившаяся и выросшая в Лондоне в семье сирийских эмигрантов, планирует вернуться на родину в Великобританию.

Напомним, свергнутый президент Башар Асад узнал о падении Дамаска, когда прибыл на военную базу России в Хмеймиме.

Канцелярия экс-президента заявила, что Асад не собирался уходить в отставку и не думал просить политическое убежище во время наступления террористов, оставшись в Дамаске до раннего утра 8 декабря.