Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии

Центральная избирательная комиссия Беларуси зарегистрировала действующего президента Александра Лукашенко как кандидата на предстоящих выборах. Об этом сообщает агентство "Sputnik.Беларусь".

Всего на выборы, которые состоятся 26 января 2025 года, ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. Регистрация была проведена после того, как с 7 ноября по 6 декабря 2024 года в стране проходил сбор подписей в поддержку выдвижения политиков.

Кандидаты в президенты должны подать все необходимые документы для регистрации в ЦИК до 21 декабря 2024 года.

Напомним, что решение о проведении выборов было принято в конце октября на заседании палаты представителей.