Президент Молдавии Майя Санду заявила, что если Россия не найдет способ доставить газ в республику, то Кишинев будет "отыгрываться" на Приднестровье.

Это заявление было сделано в ходе совещания с правительством Молдавии по вопросам энергетической безопасности, сообщает пресс-служба Службы внешней разведки РФ.

По информации СВР, Санду поручила начать уголовные дела против руководства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики за сепаратизм, а также усилила контроль за жителями региона, подвергая их тщательным досмотрам при пересечении границ.

Речь идет о возможных трудностях с энергоснабжением Молдавии после истечения срока действия договора о транзите российского газа между Украиной и Россией, который заканчивается в конце 2024 года.

Украина, по данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, планирует прекратить транзит российского газа с 1 января 2025 года.

При этом Шмыгаль уточнил, что транзит может быть возобновлен по запросу Европейской комиссии, но только если это не будет российский газ.