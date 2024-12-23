Россия с 23 декабря начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию

Сегодня, 23 декабря, Россия начала предоставлять гуманитарную помощь Абхазии в виде поставок электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.

По словам министра, лимит поставок составит 327 миллионов киловатт-часов.

В компании "Черноморэнерго" уточнили, что при текущем графике веерных отключений электричества этот объем позволит обеспечить потребности республики в январе и феврале. Сейчас электричество отключается на четыре часа в сутки: два часа ночью и два часа днем.

Энергетический кризис в Абхазии повторяется ежегодно с ноября по апрель. Основная причина — увеличение потребления на фоне сокращения притока воды на ИнгурГЭС, главного источника электроэнергии для региона.

Падение уровня водохранилища вынуждает республику импортировать энергию из России.

Ежедневные поставки обходятся Абхазии в 15 миллионов рублей, что создает серьезную финансовую нагрузку, поскольку эти расходы не были заложены в бюджет на 2024 год. Для их покрытия правительство вынуждено использовать чрезвычайные меры.