Трамп процитировал Путина, говоря об Украине

Избранный президент США Дональд Трамп в своей речи процитировал российского лидера Владимира Путина, говоря об урегулировании ситуации на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Трамп напомнил о заявлении Путина, сделанном во время прямой линии с журналистами, где российский президент выразил готовность к диалогу с новым главой США. Путин отметил, что, если встреча состоится, стороны найдут много тем для обсуждения.

Выступая в воскресенье, Трамп включил это заявление в контекст своего предвыборного обещания прекратить боевые действия на Украине. Он утверждает, что способен достичь урегулирования конфликта через переговоры и неоднократно заявлял, что сможет решить этот вопрос всего за один день.