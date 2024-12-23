ВСУ нанесли удар по Донецку дальнобойными ракетами

Украинские войска нанесли удар по Донецку с использованием дальнобойных ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В городе активирована система противовоздушной обороны, которой удалось сбить не менее 6 воздушных целей. Сообщается, что атака продолжается, а в разных районах города, включая центральную часть, слышны взрывы.

Ранее пресс-служба оперативного штаба Курской области заявила, что силы ПВО уничтожили ракету, выпущенную Вооруженными силами Украины.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет, а Министерство обороны России пока не комментирует ситуацию.

В последние недели количество атак увеличилось. Например, утром 21 декабря мэрия Казани сообщила о попадании беспилотников в Советский, Кировский и Приволжский районы города.

В результате инцидента жители были эвакуированы, им предоставили теплую одежду и питание. На местах атак работали экстренные службы.

Кроме того, 12 декабря украинские войска запустили 19 беспилотников по различным регионам России, по данным Минобороны РФ.

Девять из них были сбиты над Белгородской областью, пять — над Воронежской, три — над Черным морем, а также по одному над Курской областью и Краснодарским краем.