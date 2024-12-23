Российский генерал рассказал о снимающих селфи на фоне российских ракетоносцев воздушных хулиганах

Западные летчики во время полетов над нейтральными водами часто делают селфи на фоне российских стратегических ракетоносцев. Об этом рассказал генерал-майор Сергей Кувалдин, командующий дальней авиацией, в интервью газете "Красная звезда".

Он назвал таких летчиков "воздушными хулиганами".

По словам Кувалдина, визуальный контакт между самолетами разных стран — обычная практика.

Летчики иностранных государств регулярно сопровождают российские самолеты, чтобы подтвердить их принадлежность и тип, после чего отходят на безопасное расстояние.

Однако некоторые пилоты проявляют чрезмерное любопытство, подходя слишком близко ради фотографий.

"К таким относимся очень внимательно и предельно осторожно", — подчеркнул генерал-майор.

Он отметил, что у российских пилотов дальней авиации большой опыт взаимодействия с подобными "хулиганами" и крепкие нервы, что позволяет избегать конфликтов.

Кувалдин также уточнил, что все полеты дальней авиации России проходят строго в соответствии с международными правилами, а для их защиты самолеты сопровождаются истребителями. При этом большинство встреч в воздухе проходит корректно с обеих сторон.