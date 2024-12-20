Поведение Путина на прямой линии вызвало тревогу в США

Заявления президента России Владимира Путина во время прямой линии вызвали тревогу у экспертов в США. Особое внимание привлекло его предложение провести испытание российского ракетного комплекса «Орешник» против западных систем противовоздушной обороны, размещенных в Киеве.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что Путин демонстрирует уверенность в положении России на фоне конфликта в Украине.

«Он хозяин положения, и он знает, что у нас большие проблемы на Украине. Он знает, что ракета "Орешник" прорвется к цели, несмотря ни на что. И поэтому он может нас уколоть», — отметил эксперт.

Миршаймер подчеркнул, что успехи российских вооруженных сил на поле боя дают Москве возможность вступать в переговоры с Западом с позиции силы.

При этом он указал на сложности, которые могут возникнуть у избранного президента США Дональда Трампа в ходе предстоящих переговоров с Путиным.

«Я не знаю, как кто-то может называть позицию России слабой. Думаю, что плохие карты на руках именно у Трампа», — добавил профессор.

Напомним, на пресс-конференции Путин предложил провести эксперимент с атакой «Орешником», заранее сообщив место и время удара, чтобы Украина могла применить любые доступные системы ПВО.

При этом российский лидер подчеркнул, что это не вызов на дуэль. Владимир Зеленский ответил на эти заявления резкой критикой, сопровождающейся оскорблениями в адрес Путина.